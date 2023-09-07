الفنانة ركين سعد: فخور بكوني جزءًا من «سفاح الجيزة»

قالت الفنانة ركين سعد، إنها شعرت بالحماس عند قراءتها لأوراق مسلسل سفاح الجيزة، ولكن في الوقت نفسه كان العمل بمثابة المغامرة بالنسبة لها، معتبرة أن هذا الأمر هو أكبر متعة للفنان.

وعبرت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، عن سعادتها وشعورها بالفخر؛ لأنها كانت جزءًا من المسلسل ومع فريق عمل متميز، مشيدة بالأداء الجيد والجهد الذي بذله كل المشاركين بالمسلسل.

وأكدت أن ردود فعل الجمهور على المسلسل أسعدتها للغاية، معقبة: «كل التعب يهون بعد ما شفنا ردود الأفعال الجميلة على المسلسل»-على حد قوله.

ومسلسل «سفاح الجيزة»، يُعرض على منصة «شاهد»، من إخراج هادي الباجوري وبطولة أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وداليا شوقي.

وينتمي المسلسل لفئة الجريمة والإثارة، ومبني على أحداث حقيقية عن قصة سفاح الجيزة الذي شغلت قضيته الرأي العام في مصر، ويقدم المخرج هادي الباجوري من خلاله تجربة جديدة تتكون من ٨ حلقات.

