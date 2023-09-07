ستلانتيس تبدأ تشغيل أول مصنع مخصص لإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا

بدأت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس، تشغيل مصنعها في منطقة إليسمير بورت في كاشير بإنجلترا كأول مصنع متخصص لإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا.

وقالت ستيلانتس الموجود مقرها في هولندا، إن المصنع ينتج فقط السيارات الكهربائية مثل فوكسهول كومبو إلكتريك وأوبل كومبو إلكتريك وبيجو إي بارتنر وسيتروين إي برلينجو وفيتات إي دوبلو.

يذكر أن ستيلانتس تشكلت من اندماج شركات فيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية وبيجو ستروين الفرنسية وأوبل الألمانية وفرعها البريطاني فوكسهول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ستيلانتس استثمرت 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار) للمحافظة على مستقبل مصنع سيارات فوكسهول السابق وإعادة تجهيزه ليتخصص في تصنيع السيارات الكهربائية، بعد أن قررت بريطانيا حظر بيع أي سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار) بعد عام 2030.

من ناحيته قال كيمي باندوش وزير الأعمال البريطاني إن "إعلان اليوم والذي جعل إليسمير بورت أول مصنع متخصص في إنتاج السيارات الكهربائية فقط ببريطانيا، وأول مصنع لمجموعة ستيلانتس على مستوى العالم يتخصص في السيارات الكهربائية، وهو دليل واضح على نجاح خطة الحكومة لصناعة السيارات في بريطانيا".

وأضاف "إلى جانب الاستثمارات الأخيرة من شركات السيارات الكبرى الأخرى، نضمن استمرار بريطانيا في طليعة الابتكار في مجال السيارت بالإضافة إلى المحافظة على الوظائف في هذه الصناعة الحيوية وسلاسل إمدادها الأوسع نطاقا".

وقال ديان ميللر مدير مصنع ستيلانتس إليسمير بورت إن "بدء إنتاج السيارات الكهربائية في إيلسمير بورت يشير إلى مستقبل مشرق للمصنع ويضمن استمراره في تصنيع السيارات لسنوات كثيرة مقبلة".