تاو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي هذا الصيف

كشف بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن الفريق الأحمر هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد تاو مع الأهلي في صيف 2024، ولا يحق للاعب الانتقال لأي نادٍ هذا الصيف دون موافقة ناديه.

وقال تاو في تصريحات لـ صحيفة «Soccer Laduma» الجنوب إفريقية: «أنا سعيد هنا في مصر، لأنني أشعر بحالة جيدة مع فريقي الأهلي، بعدما مررت بوقت عصيب بسبب الإصابة».

وأضاف: «آمل أن يكون كل ذلك من الماضي، وأتمكن من الاستمرار في التدريبات والمباريات مع الأهلي، وأن تبتعد عني الإصابات».

وتطرق للحديث عن شائعات رحيله عن الأهلي، قائلا: «لا أشعر بأي مشكلة تجاه ما يقال على الإطلاق، أعني أن الشائعات كانت موجودة دائمًا وتطاردني وليست جديدة على عالم كرة القدم، لذلك أتفهم ذلك».