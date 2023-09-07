اختتام الاجتماع الأول للجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق في الجامعة العربية

​اختتمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الأول لعام 2023 للجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، والتي عقدت على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

​وتعتبر لجنة التوفيق بين الترجمات هي لجنة منبثقة من لجنة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية وهي معنية بترجمة وتحديث جدول النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وأيضاً شروحات النظام المنسق التي تفسر وتشرح بنود النظام المنسق.

وتم تقسميها لأقسام وفصول، حيث يحتوي جدول النظام المنسق على جميع السلع التي يتم عليها عمليات تبادل تجاري بين الدول وتم تقسيمها إلى (21) قسما كمجموعات حيث تتعلق الأقسام الأولى للسلع الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها وصناعتها، ثم المنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية، ثم الخشب ومصنوعاته، ثم المنسوجات ومصنوعاتها، ثم الجلود ومشتقاتها ومصنوعاتها، ثم المعادن الثمينة ومصنوعاتها، ثم الآلات والأجهزة وأجزاؤها ثم معدات النقل ثم أدوات وأجهزة التصوير الفوتوغرافي السينمائي، ثم الأسلحة والذخيرة، ثم السلع المتنوعة مثل الأثاث وما يتضمنه، ثم التحف الفنية وتم تفريع الأقسام إلى (97) فصلا جمركيا.

​

ويقوم الاجتماع بترجمة التحديثات التي أجرتها منظمة الجمارك العالمية على شروحات النظام المنسق باللغة العربية لإصدار 2022، حيث إن منظمة الجمارك العالمية تحدث شروحات النظام المنسق بشكل دوري كل 5 سنوات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.