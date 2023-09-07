تضامن المنيا: التدخل السريع يستجيب لشكوى أسرة بلا مأوى ويوفر الدعم لها

قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بسرعة فحص شكوى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بتواجد أسرة بلا مأوى تعيش على كورنيش النيل في المنيا.

وأضاف وكيل التضامن، أنه على الفور، توجه فريق التدخل السريع المحلي التابع للمديرية، لفحص شكوى تواجد أسرة بلا مأوى تعيش على كورنيش النيل بجوار مسجد الفولي، حيث أجري دراسة حالة الأسرة.

وتبين أن اسم الأب هو (إسلام حسين - 32 عامًا)، ويعمل موظفا في مجلس المدينة بقرية طوخ الاخيل، والزوجة ربة منزل ولديهما 4 أبناء، وتعيش معهم والدة الزوجة التي أجرت عملية جراحية في المخ، وأفاد المواطن بأنه طرد من شقته بعد انتهاء عقد الإيجار، ويطلب توفير شقة له ولأسرته.

على الفور، استجاب فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بقيادة وليد فتحي مدير الفريق وبالتنسيق مع اللواء هانى بدوي رئيس مجلس مدينة المنيا، وتم توفير سيارة لنقل الأسرة وأثاثهم، إلى مركز استضافة المرأة، حيث سيتم استضافة الأسرة بشكل مؤقت حتى يتم استئجار شقة لهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.