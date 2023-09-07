السودان يهدد بإعادة النظر في جدوى الاستمرار ضمن منظمة إيجاد

هددت الخرطوم، الخميس، بأنها ستعيد النظر في جدوى الاستمرار ضمن المنظمة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، إذا لم تستجب المنظمة لطلبها تغيير رئاسة لجنتها الرباعية بشأن السودان.



جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية، عقب اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة "إيجاد" الرباعية بشأن السودان التي ترأسها كينيا، في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الأربعاء.



وقال البيان: "تجدد وزارة الخارجية رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة إيجاد الرباعية، لانحيازها للمليشيا المتمردة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، واستضافتها لقيادتها التي تطاردهم عقوبات دولية"، وفقاً لوكالة الأناضول.



وأضاف: "إذا لم تستجب إيجاد لطلب تغيير رئاسة اللجنة، فستعيد حكومة السودان النظر في جدوى استمرارها في المنظمة".



وانتقدت الخارجية بيان رباعية "إيجاد" الصادر عقب اجتماع نيروبي، موضحة أنه "خلا من أي إشارة لحكومة السودان وضرورة التشاور معها، والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي إيجاد اتخاذها بخصوص الأزمة في بلادنا".



واعتبرت أن البيان "انتقاص واضح ومرفوض لسيادة السودان".



وأعربت "إيجاد"، عن "القلق من عدم تحسن الوضع في السودان، مع اتساع نطاق القتال ليمتد إلى مناطق نائية".



وتشكلت اللجنة الرباعية، في يونيو الماضي، خلال قمة إيجاد "14" وبحثت الأزمة في السودان، وأعلنت تشكيلها برئاسة كينيا وجنوب السودان، وعضوية إثيوبيا والصومال.