وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار ينفي لقاءه بالسفير السعودي

نفى وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار ما تم تداوله من زيارة السفير السعودي له في بيته بداعي التضامن معه والاطمئنان إلى حالته الصحية.

وقال نزار في رد له نشره موقع "ألجيري باتريوتيك"، الذي يديره ابنه، إنه "ينفي المعلومات المتداولة والتي تم نشرها عن لقائه بسفير المملكة العربية السعودية في الجزائر".

وأضاف: "منذ تقاعدي، توقفت عن كافة الأنشطة الرسمية، وامتنعت دائمًا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة".

وكشفت وسائل إعلام جزائرية، في وقت سابق، أن السفير السعودي بالجزائر، قام أول من أمس بزيارة لوزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، في بيته للاطمئنان على حالته الصحية.

وهاجمت الخارجية الجزائرية في وقت سابق، القضاء السويسري عقب إصداره لائحة اتهام ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، تضم الاشتباه بتورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، واتهمت الخارجية سويسرا بمحاولة التدخل في سياساتها الأمنية والعمل على تشويه سمعة البلاد.