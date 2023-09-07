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المنتخب الروسي يعود لأرض مصر بعد 68 عاما

مروة محمد
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 12:00 م

نشرت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم، مجموعة من الصور لأول لقاء جمع بين المنتخبين المصري والروسي على أرض مصر منذ 68 عاما.

وقالت السفارة الروسية في بيان: "في 4 ديسمبر 1955، أقيمت المباراة الأولى بين فريقي موسكو ومصر المشتركين في القاهرة".

وأضافت السفارة: "تشكيلات الفريقين أولا مصر: باراسكوس، يكن، الدالي، حمزة، حنفي، رأفت، عصام، ديبا (الدزفي، 46)، علاء، مكاوي، شريف الفار".

وتابعت: ثانيا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية: ياشين، بورهونوف، باشاشكين، أوجونكوف، بارامونوف، نيتو، تاتوشين، إيساييف، سيمونيان، سالنيكوف، إيلين.

وينطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، أول لقاء ودي يجمع بين المنتخب الأولمبي المصري والمنتخب الأولمبي الروسي في فترة التوقف المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.


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