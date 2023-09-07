المنتخب الروسي يعود لأرض مصر بعد 68 عاما

نشرت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم، مجموعة من الصور لأول لقاء جمع بين المنتخبين المصري والروسي على أرض مصر منذ 68 عاما.

وقالت السفارة الروسية في بيان: "في 4 ديسمبر 1955، أقيمت المباراة الأولى بين فريقي موسكو ومصر المشتركين في القاهرة".

وأضافت السفارة: "تشكيلات الفريقين أولا مصر: باراسكوس، يكن، الدالي، حمزة، حنفي، رأفت، عصام، ديبا (الدزفي، 46)، علاء، مكاوي، شريف الفار".

وتابعت: ثانيا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية: ياشين، بورهونوف، باشاشكين، أوجونكوف، بارامونوف، نيتو، تاتوشين، إيساييف، سيمونيان، سالنيكوف، إيلين.

وينطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، أول لقاء ودي يجمع بين المنتخب الأولمبي المصري والمنتخب الأولمبي الروسي في فترة التوقف المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.