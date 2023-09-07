الجامعة العربية تحتفل بيوم الصحة العربي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، احتفالا بمناسبة يوم الصحة العربي تحت شعار " تأثير تغير المناخ على الصحة ".

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بأن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (11) الصادر عن دورته العادية (58) التي انعقدت مارس 2023 بالجزائر بشأن الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي نصت فقرته الثالثة على أن " يكون شعار الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023، هو تأثير تغير المناخ على الصحة".

وقد تم اختيار هذا اليوم تزامناً مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب في سبتمبر 1976.

كما أشارت إلى مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ووزير الصحة الجزائري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، بجانب مشاركة وزارات الصحة للدول العربية الأعضاء، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى الجامعة العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضحت أن الاحتفال يشهد تكريم الأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023، وهم الفائز الأول: الدكتور أحمد شقير، أستاذ أمراض الكلي والمسالك البولية (مصر)، الفائز الثاني: الدكتور نجيب مريزق، رئيس قسم طب الشغل بمستشفى فرحات حشاد (تونس)، والفائز الثالث: الدكتورة افلين حتي ، مديرة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية (لبنان).