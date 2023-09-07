مودي يطلب من الدول الغنية اتخاذ موقف بناء لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن رغبته في أن تتخذ الدول الغنية موقفا بناء بصورة أكبر لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي، حيث قال إنه يجب أن يصاحب ذلك اتخاذ إجراءات بشأن التمويل ونقل التكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مودي كتب في مقال رأي في صحيفة تايمز قبل قمة مجموعة العشرين "نعتقد أن هناك حاجة للابتعاد عن التوجه التقييدي بشأن ما لا يجب القيام به إلى تبني توجه بناء بصورة أكبر يركز على ما يمكن القيام به لمواجهة التغير المناخي".

وقال مودي إن الكثير من الدول في الجنوب العالمي في مراحل مختلفة من التقدم عندما يتعلق الأمر بمواجهة التغير المناخي، مضيفا أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مكملة.

وتسعى دول مجموعة العشرين لزيادة سعة الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 وتقديم الدعم للتكنولوجيا التي يمكن أن تجعل الدول تبتعد عن استخدام الوقود الأحفوري.