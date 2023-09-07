 شرطة زامبيا تلقي القبض على زوجة رئيس البلاد السابق إدجار لونجو بتهمة السرقة - بوابة الشروق
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شرطة زامبيا تلقي القبض على زوجة رئيس البلاد السابق إدجار لونجو بتهمة السرقة

إدجار لونجو
إدجار لونجو
د ب أ
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 2:00 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 2:00 م

قالت شرطة زامبيا إنها ألقت القبض على إستير لونجو، زوجة رئيس السابق للبلاد، إدجار لونجو، بتهمة السرقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، عن داني موالي، نائب مسئول العلاقات العامة في شرطة زامبيا، قوله في بيان له، إن إستير تم اتهامها مع أربعة آخرين، بسرقة سيارة، وتم احتجازهم أمس الأربعاء.

وأضاف موالي أن السيدة الأولى السابقة متهمة أيضا بأنها لديها ممتلكات يعتقد أنها جاءت نتيجة لعائدات جريمة.

من ناحية أخرى، قال محامي الدفاع عنها، ماكيبي زولو، في مقابلة أجريت معه، إن التهم الموجهة لإستير "منافية للعقل تماما". وقد تم إطلاق سراح لونجو والمتهمين الآخرين بعد احتجازهم لدى الشرطة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

ومن جانبه قال موالي في بيان صباح اليوم الخميس: "تم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم الخمسة بموجب كفالة تم دفعها للشرطة، قيد مثولهم أمام المحكمة".


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