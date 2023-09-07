نسمة محجوب: نقل حفلات مهرجان القلعة على الهواء أوصل صوتنا للملايين

قالت الفنانة نسمة محجوب إن غناءها في مهرجان القلعة من أحلى الحفلات التي تقيمها، موضحةً أن الحفل هذا العام به اختلاف وهو الجمهور الجديد الذي يسمعها لأول مرة.



وأضافت نسمة محجوب، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أنها تحصل على خبرات متنوعة مع مرور السنين، وكل عام تغنى بشكل مختلف بسبب النضج والمشاعر والتفاصيل الجديدة، متابعة أن فكرة نقل الحفل بشكل حصري على قناة "الحياة" مهم للغاية، لأنه جعل صوت الفنانين يصل إلى الجمهور والملايين، خاصةً أن القناة كبيرة ومهمة.



وقدمت الفنانة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة على فكرهم الدائم لتطوير المهرجانات وإعطاء الفرص للفنانين أصحاب المواهب الذين على بداية طريق فنهم، مشددةً على الحفل أصبح ساحة من الفن المختلف بكل الفئات.





