سي إن إن: أوروبا أفلتت من رصاصة الغاز التي أطلقها بوتين

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن أوروبا أفلتت مما وصفته بـ "رصاصة" الغاز التي سددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تزال في حاجة إلى الطاقة الرخيصة.



وذكرت الشبكة الأمريكية في تحليل منشور عبر موقعها الإلكتروني، أنه منذ اللحظة التي بدت فيها الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا أمراً لا مفر منه، أدركت أوروبا أنها ستوجه إلى نفسها قريبا أسئلة معقدة، أبرزها ما إذا كان بإمكان القارة "فطم" نفسها عن الغاز الروسي الذي استهلكته بتعطش على مدار عقود، وتجنب أن تكون تحت رحمة روسيا حال قطعت الإمدادات رداً على دعمهم لأوكرانيا.



وأضافت أنه بالنسبة لأوروبا، لطالما كان أمن الطاقة بمثابة مقايضة؛ حيث تأتي الطاقة المستوردة الزهيدة مع خطر الاعتماد على الدول التي تنتجها.



• الابتعاد عن سياسة "فاندل دورش هاندل"



وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه في حالة روسيا، تكهن المسئولون في البداية أن شتاءً طويلا باردا قد يجبر أوروبا على تخفيف عقوبتها على موسكو. ففي النهاية، لا يمكن للبلدان المتقدمة مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي أن تترك مواطنيها يشعرون بالبرد من أجل أوكرانيا.



وأشارت "سي إن إن" إلى أن أوروبا شهدت شتاءً متوسط (البرودة) بينما بذلت الحكومة والمواطنون جهودا متضافرة لاستخدام غاز أقل، موضحة أن هذا المزيج خلق نافذة لأوروبا لتبتعد عن سياسة "فاندل دورش هاندل" (أي إحداث التغيير عبر التجارة)، التي افترضت أن روسيا ستتماشى مع القيم الغربية من أجل تأمين حصولها على النقد.



وتمثلت الخطوة الأولى في تقليص الصادرات من روسيا. ففي عام 2021، العام الذي سبقى الحرب في أوكرانيا، كانت روسيا مصدرا لـ45% من واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.



وفي ألمانيا، بلغت النسبة 52%، لكن هذه الأرقام تراجعت منذ ذاك الحين. وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، ففي الربع الأول من العام الحالي، كانت روسيا مصدرا لـ17.4% فقط من جميع الغاز المستورد للكتلة.



أما الخطوة الثانية، بحسب الشبكة الأمريكية، كانت الاستفادة من الشتاء الدافئ وملء احتياطيات الغاز استعدادا لموسم البرد العام المقبل.



• ملء المخزونات وتنويع مصادر الطاقة



وأشارت "سي إن إن" إلى أن مخزونات الغاز في أوروبا ممتلئة بالفعل لدرجة أن هناك إجماعا على أن الكرملين لن يكون قادرا على استخدام الطاقة كسلاح بطريقة من شأنها أن تثني أوروبا عن دعم أوكرانيا.



وبحلول منتصف الشهر الماضي، حقق الاتحاد الأوروبي ككل هدفه المتمثل في ملء المخزونات بنسبة 90%، وذلك قبل أشهر من الموعد المحدد وهو 1 نوفمبر. وعلاوة على ذلك، نوعت أوروبا مصادر الطاقة الخاصة بها بشكل كبير.



في المقابل، وبالرغم من تلك الجهود، يخشى المسئولون والمحللون من أنه مهما كانت هذه التطورات مثيرة للإعجاب، لا تزال الطاقة الأوروبية بعيدة عن الآمان على المدى الطويل.



وذكرت "سي إن إن" أن المسألة الأكثر إثارة للقلق هي أن أوروبا قد نوعت وارداتها من الغاز، والكثير من الاحتياطي حاليا عبارة عن غاز طبيعي مسال.



وقال الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، ميلان الكربوت: "إن الغاز الطبيعي المسال حل واضح لدرجة أنه أصبح الأولوية، لكن لأنه مرن للغاية وقابل للتداول، فمن الصعب بعض الشيء تتبع مصدره".



وأضاف: "هذا يعني بشكل مباشر أن بعض (شحنات) الغاز الطبيعي المسال قد تأتي من روسيا وتساهم في إيراداتهم".



وفي حين يقول الاتحاد الأوروبي إن معظم الغاز الطبيعي المسال لديه تم شراؤه من الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا، فإنه غالبا ما يباع في أسواق البورصة حيث تكون العقود للأحجام بدون إشارة للمنشأ.



• الصفقة الخضراء والتحرر في ملف الطاقة



وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه بالرغم من أن أوروبا ربما تخلت عن سياسة "إحداث التغيير عبر التجارة" مع روسيا، لا تزال تعتمد على آخرين من أجل الحصول على الطاقة، مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بأمن الطاقة، يعيد ذلك المقايضة الكلاسيكية: "الاقتصاد مقابل المخاطر".



ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن يخلص نفسه من الاعتماد على الآخرين في مجال الطاقة عبر "الصفقة الخضراء"، وهي خطة تستهدف جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050.



وسيتحقق المشروع، الذي تقول التوقعات الحالية إن تكلفته أكثر من 1.07 تريليون دولار، عبر عدة طرق، من زراعة 3 مليارات شجرة جديدة إلى تجديد المباني لتكون موفرة للطاقة، مرورا بالاستثمارات الهائلة في الطاقة المتجددة والنقل النظيف.