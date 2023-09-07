دويتو غنائى لنسمة محجوب ولينا شاماميان فى مفاجأة فنية لجمهور القلعة

قدمت المطربة نسمة محجوب والمطربة السورية لينا شاماميان، ديو غنائيًّا مميزًا في حفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 31.

فعلى مسرح المحكى وبصوت ساحر شدت السورية لينا شاماميان بوصلة طرب شملت مجموعة من أعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية وعدد من الموشحات الشهيرة منها "على موج البحر، لما بدا يتثنى، هنعيش ونشوف، يا ظريف الطول، قصة عشق، موال أتخاف هجرانى، شام، ميدلى هالا اسمر اللون - إن راح منك يا عين، ميدلى ياما دق ع الراس طبول - دلعونا، ميدلى ما روحش الغيط - بيبه، آخر العنقود، يا مال الشام، قدود حلبية، ميدلى تراث ارمنى وعراقى، ميدلى هالالى و ع العين موليتين".

وشاركتها الفنانة نسمة محجوب بمجموعة متنوعة من أشهر الأغاني باللغة الإنجليزية كان منها "كل شمس، حبيبى، يا محروسة، الحب المستحيل، كفاية، امرأة علي النار، خصوصا راجل، علي طبيعتى، وجوه، حياتى، ليالى أوچينى، حكاية شعب، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، بالى معاك، تلك كانت الأيام" وغيرها.

وفى مفاجأة فنية مميزة نالت إعجاب واستحسان الجمهور شكلا لينا ونسمة ثنائى غنائى وقدما مجموعة من الأعمال الغربية الشهيرة.

وكانت مجموعة التشيللو ستيت أوف هارمونى قد عزفت عدد من الألحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة، توبة، النمر الوردي، ميدلي عمر خيرت، الأب الروحى، ميدلي الأفلام العربية، ألف ليلة وليلة وغيرها.





