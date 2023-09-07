ليبيا تتعادل مع غينيا الاستوائية بتصفيات أمم أفريقيا

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء منتخب ليبيا مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وخاض المنتخبان المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن منتخب غينيا الاستوائية التأهل للمسابقة القارية في وقت سابق، بينما عجز المنتخب الليبي عن حجز مقعده بها.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر منتخب غينيا الاستوائية بالتسجيل عن طريق خوسيه إيلو في الدقيقة 61، في حين أحرز حسين طقطق هدف التعادل لليبيا في الدقيقة 80، ليحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب تونس، الذي ضمن صعوده لأمم أفريقيا أيضا، قبل أن يختتم لقاءاته في المجموعة بمواجهة منتخب بتسوانا، اليوم الخميس.

في المقابل، بقي منتخب ليبيا، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في المجموعة، في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.