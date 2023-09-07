إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بعمود كوبري الطريق الأوسطي

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أصيب 4 أشخاص في حادث مروري أسفل الطريق الأوسطي، الخميس.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الأوسطي اتجاه دهشور، القادم من إدارة الدفاع الجوي.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ في الطريق القادم من الفيوم إتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة تقل أشخاصا بعمود كوبري الطريق الأوسطي.

ونتج عن الحادث تهشم السيارة وإصابة 4 من مستقليها جرى نقلهم إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.