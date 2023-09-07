الصين ترسل وفدا رفيع المستوى إلى كوريا الشمالية

تعتزم الصين إرسال وفدها الثاني رفيع المستوى إلى كوريا الشمالية في أقل من شهرين، قبل زيارة متوقعة من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا والتي قد تتطرق إلى صفقات أسلحة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في خبر موجز اليوم الخميس، إن الوفد الصيني بقيادة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ليو قوه تشونج سيتوجه إلى كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد السبت المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت الصين أن زيارة ليو ستبدأ غدا الجمعة.

وزار وفد صيني أكبر برئاسة لي هونج تشونج، وهو أيضا عضو في المكتب السياسي المكون من 24 عضوا، في يوليو الماضي بيونج يانج لإحياء ذكرى نهاية الحرب الكورية، فيما كانت أول زيارة لكوريا الشمالية منذ أن أغلق كيم حدود بلاده في بداية الجائحة.