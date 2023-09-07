تأجيل مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ إلى يناير المقبل

نفى الكاتب أيمن الحكيم رئيس مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، ما تردد حول تأجيل الدورة الأولى لأجل غير مسمى.

وصرح الحيكم لـ"الشروق"، بأن المهرجان قائم، ولم يلغى كما يشاع، ولكن لظروف خاصة تأجلت دورته الأولى لتقام في يناير المقبل.

وأشار إلى أنه سيصدر بيانا الأسبوع المقبل، يكشف فيه أسباب تأجيل المهرجان وجميع التفاصيل المتعلقة به.

جدير بالذكر أن المهرجان واجه مشاكل عديدة منذ الإعلان عنه، كانت البداية باعتذار الفنانة لبنى عبد العزيز عن تولي الرئاسة الشرفية، وإسناد المنصب للمخرج علي بدرخان.

ثم توالت التأجيلات حيث كان من المفترض أن تنطلق دورته الأولى نهاية أبريل الماضي، ثم تأجلت لشهر يوليو دون الإعلان عن أسباب واضحة، ثم لشهر سبتمبر، وأخيرا كما صرح الحكيم تأجل للمرة الرابعة ليقام مطلع يناير المقبل.