موسكو: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ3 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى، واثنتان في مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تليجرام: "في السابع من (أيلول) سبتمبر، في حوالي الساعة 0300 صباحًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات "انتقامية" على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.