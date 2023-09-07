قال الفنان أحمد فهمي، إن نجاح فيلمه السينمائي الأخير «مستر إكس»؛ يعود إلى احترام العمل ومراعاة التفاصيل والاجتهاد، رغم كون العمل يصنف كوميديًا.

سينما السبكي

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن العمل على النص استغرق سنة كاملة، مشيدًا باجتهاد ونظرة المنتج أحمد السبكي، واصفًا إياه بـ«صانع القرار».

مستر إكس

وتابع: «أحمد السبكي من الناس اللي سندت صناعة السينما في مصر، وأنتج أفلام في ظروف الثورة، واحنا احترمنا الشغلانة في مستر إكس»، حسب تعبيره.

وشملت الإشادة فريق العمل بالكامل، مؤكدًا أن كل عناصر العمل كانت ناجحة، وباتت سعيدة بالعمل قبل أن يتقبله الجمهور ويدر ربح.

من جانبه، قال المخرج هادي الباجوري، إن سعادة الصناع بالعمل؛ أمر مهم لا يقل عن النجاح الجماهيري، مؤكدًا ضرورة إحداث توازن بين رضا الصناع وقبول الجمهور.

واستكمل الباجوري: «العمل الذي لا أرضى عنه بيدخلني في حالة من العذاب، مهما كانت التهنئة من الجمهور، أدخل في حالة نفسية سيئة إذا لم أشعر بالرضا عن العمل، ولابد من الاستمتاع بالعمل الفني أثناء تحضيره وتصويره».

على مدار 10 أسابيع عرض بدور السينما، حقق فيلم مستر إكس إجمالي إيرادات تقدر بـ31 مليونًا و554 ألفًا و663 جنيهًا، وذلك منذ انطلاق عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وتصدّرت قائمة أفلام العيد «بيت الروبي» الذي تخطى حاجز الـ127 مليون جنيه في 11 أسبوع عرض بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.