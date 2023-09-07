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اختتمت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، الخميس، قمتها الـ43 التي عقدت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتسلمت لاوس رئاسة المجموعة من الدولة المضيفة.

وبدأت القمة باجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الثلاثاء، وتصدر السلام الإقليمي وقضية ميانمار جدول الأعمال.

ومن أجل معالجة الأزمة في ميانمار التي يحكمها مجلس عسكري، اتفق زعماء "آسيان" على إنشاء "آلية ترويكا" تضم الرؤساء السابقين والحاليين والقادمين لتجمعهم الإقليمي.

كما أكدت القمة توفير مساحة للحوار للحفاظ على السلام والتقدم في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقاً لوكالة الأناضول.

وعلى مدى الأيام الماضية، عقد زعماء "آسيان" اجتماعات قمة مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والصين وكندا والهند وكوريا الجنوبية والأمم المتحدة.

في حين عقدت الخميس، قمة شرق آسيا التي تضم 18 عضوًا، والتي حضرها أيضًا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.