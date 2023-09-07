كشف البلجيكي يانيك كاراسكو اليوم الخميس، أن انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى الشباب السعودي يعود إلى بلوغه سن ال30 عاما وبحثه عن الأمان المالي في بطولة باتت تضم بالفعل عددا كبيرا من النجوم وفي طريقها للتطور.

وقال كاراسكو: "أتلتيكو لا يفرط في اللاعبين، كان سيميوني يريد استمراري"، خلال مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده حيث أقر بحدوث اتصالات معه من جانب برشلونة لكن "دون عروض رسمية".

وقرر اللاعب في نهاية المطاف التوقيع للفريق السعودي خاصة أنه الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي بينما كان يتبقى في عقده مع الأتلتي عام واحد فقط.

وأضاف "أتقدم في العمر لكن تروق لي المغامرات. من المثري بالنسبة للمرء أن يستكشف دوريات وثقافات جديدة".