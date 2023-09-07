قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن إدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء والأمانة العامة، بذلوا مجهودا كبيرا بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني، لاستخراج صورة حضارية لحوار وطني راقي، يشمل كل المحاور المجتمعية والسياسية والاقتصادية، ومناقشة الموضوعات والقضايا المهمة وإزالة العقبات لإنجاحه.

الاعتماد على الإنتاج ليكون العصى السحرية

أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمى جبريل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن حزب الأحرار الاشتراكيين قدم عدة أفكار ورؤى تشكل أهمية اتخاذ خطوات جادة وسريعة تجاه محور غلاء الأسعار، للاعتماد على الإنتاج، ليكون العصى السحرية التي تساهم في حل قضايا الوطن، والقضاء على غلاء الأسعار والعجز بالموازنة.

السعي لرفع مستوى الأداء الاقتصادي

وتابع، أنهم طالبوا بضرورة تخفيف حجم الإنفاقات الحكومية، وتعظيم مبادئ الإنتاج الشامل، الذي يستند على الزراعة والصناعة، وبذل المزيد من الجهد لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، والسعي لرفع مستوى الأداء الاقتصادي بإنتاج صناعات طويلة المدى.

