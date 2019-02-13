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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس، تراجع حجم التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 0.1% سنويا إلى 27.08 تريليون يوان (3.76 تريليون دولار).

وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن صادرات الصين زادت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين بنسبة 0.8% سنويا إلى 15.47 تريليون يوان، في تراجعت الواردات بنسبة 1.3% إلى 11.61 تريليون يوان.

في الوقت نفسه تراجع حجم التجارة الخارجية للصين خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.5% سنويا إلى وزاد بنسبة 3.9% شهريا.

وتراجعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 8.8% سنويا لتواصل تراجعها منذ أبريل الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 7.3% وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

يأتي ذلك فيما تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني بعد أن فقد زخم البداية القوية للعام الحالي.

ويعاني الاقتصاد الصيني مع ضعف الطلب في الأسواق العالمية إلى جانب تفاقم أزمة القطاع العقاري وضعف الاستهلاك المحلي في الصين.