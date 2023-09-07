مستشار: خلاف أمريكي- أوكراني بسبب نقل بعض الهجمات إلى الأراضي الروسية

قال حازم الغبرا مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، إنّ الزيارة الرابعة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا تأتي في خضم الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية.

الهجوم المضاد تأخر في تحقيق نتائج

وأضاف الغبرا، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء،: « هناك خلاف مستمر بين أوكرانيا والولايات المتحدة لا يمكن تلافيه، حيث تريد أوكرانيا بعض المعركة إلى الأراضي الروسية والولايات المتحدة ليست متأكدة من أمان هذه الحركة، وهناك انتقادات بأن الهجوم المضاد تأخر في تحقيق نتائج، وأمريكا ترسل وزير خارجيتها للتأكيد على الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا حتى نهاية هذه الحرب، والأمور تجري حسب التوقعات، وهناك المزيد من المساعدات على الجبهة الأوكرانية».

أوكرانيا تحرر أراضيها على نحو مستمر

وتابع: «فيما يتعلق بالانتقادات المتعلقة بالهجوم المضاد، يجب القول إن القوات الأوكرانية تنفذ الحرب على أرضها ولا تستطيع اتباع سياسات الأرض المحروقة أو ضرب أوكرانيين كما فعل الروس، وبالتالي، فإن الحرب من هذا النوع أمر معقد وصعب جدا، ولكن أوكرانيا تحقق نتائج واضحة وملموسة، والولايات المتحدة الأمريكية راضية عن أداء ووتيرة هذا الهجوم، وأوكرانيا تحرر أراضيها على نحو مستمر، وتضرب أهدافا داخل روسيا ولا تستخدم أسلحة أمريكية في هذه الضربات».

