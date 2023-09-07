أبدى الفنان محمد محسن، سعادته للمشاركة في مهرجان القلعة، قائلا: «بنتظر هذا الموعد من العام للعام.. علشان أشوف عيون الناس حبايبنا».

وأضاف خلال اتصال هاتفي بقناة «الحياة» في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، مساء الأربعاء، أن البث التلفزيوني لحفلات مهرجان القلعة؛ أمر إيجابي؛ يساعد في نشر الفن داخل البيوت؛ مثلما كان يحدث قديمًا في حفلات ليالي أضواء المدينة.

تنظيمه متميز

وتابع: «المهرجان تنظيمه متميز، ونقل فعالياته عبر التلفزيون والسوشال ميديا؛ أمر يساعد في التواصل مع المواطنين ومع الوطن العربي بأكمله».

وأشار إلى تعلقه بمهرجان القلعة، قائلا: «أتممت 10 سنوات في مهرجان القلعة، وأنا من جمهوره منذ كنت طالبا في الإعدادي، واليوم أقف على مسرح المحكى وألتقي بهذا الجمهور».

وأكد حرصه على الإلمام بالتفاصيل، وانتظار مطالب الجمهور قبيل حفل مهرجان القلعة، واصفًا تلك اللحظات بأنها الأسعد لقلب الفنان.

الشعب المصري جواز مرور أي فنان

واستكمل: «لما يكون الجمهور حافظ وبيغني مع المطرب، بتكون أجمل لحظات في عمر الفنان، وخصوصا لما يكون التواصل مع الشعب المصري؛ أهلنا وناسنا، والشعب المصري هو جواز مرور أي فنان عربي»

أحيا المطرب محمد محسن مساء الثلاثاء، حفلًا غنائيًّا مميزًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 31، وذلك على مسرح محكي قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتغنى محمد محسن بباقة من أجمل أغانيه والأغاني القديمة التي يحبها الجمهور، ومنها: "زي أغاني، كل دا كان ليه، مضناك، في قلبي مكان، البحر بيضحك ليه، حبايب زمان، ضي القمر، من زمان جدًّا، اسلمي يا مصر"، وغيرها.

كما غنى “أهو دا اللي صار”، وأهداها لروح فنان الشعب سيد درويش.