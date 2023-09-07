بإيرادات متدنية، احتل فيلم "مندوب مبيعات" أمس المركز الأخير في شباك التذاكر داخل مصر، حيث حقق 397 جنيها فقط، ليحتل بذلك المركز الـ11 بين الأفلام المتنافسة، ويصل إجمالي إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 218 ألف جنيه.

الفيلم هو الثالث لمخرجه العراقي حامد صالح، وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر، وانتحال صفة مندوب مبيعات في شركة "سعيد" الذي يدخل في صراع مع "فريدة" وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وآيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومعهم كل من وائل العوني، وهبة عبدالعزيز، وأيمن قنديل، ويسري المسعودي، وإيمان يوسف، ولمياء كرم.

الفيلم الثاني الذي حقق إيرادات متدنية أمس هو "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، الذي احتل المركز الـ10 في شباك التذاكر أمس، محققا 435 جنيها فقط، ليصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 45 مليونا و304 آلاف جنيه.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبدالجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي حول "تاج"، الذي يجسده تامر حسني، وهو يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة بسبب سعي أحدهما لنصرة الخير، وبحث الآخر عن مصالحه الشخصية.