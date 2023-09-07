هنأت الفنانة هنا الزاهد، زوجها الفنان أحمد فهمي بنجاح مسلسل «سفاح الجيزة»، وكل المشاركين بالعمل، مؤكدة أنها تفاجأت بدوره في المسلسل بشكل كبير، على الرغم من أنه قد سبق وشرح لها أجزاء من طبيعة الدور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أنها كانت موقفة للغاية هذا العام وزوجها، معقبة: «السنادي كانت وشها عليا أنا وأحمد، وسفاح الجيزة كسر الدنيا»- على حد قولها.

وذكرت أن شخصية السفاح أثرت بشكل كبير على شخصية زوجها في الواقع، لدرجه شعوره بالاكتئاب في كثير من الأحيان، مؤكدة أنه اجتهد في هذا الدور جدًا، ولجأ لبعض المختصين والأطباء النفسيين حتى يقدم الشخصية بقدر عالي من المهنية والإتقان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم «مستر إكس»، انطلق عرضه يوم 20 يوليو في دور العرض بالسعودية وباقي الدول العربية ودور العرض حول العالم، بعدما طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 28 يونيو الماضي للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، ليتصدر مستر إكس موسم الصيف، وشاركها البطولة أحمد فهمى، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائي مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندي، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضي.