- زايد: الصناعات الثقافية لم تعد قاصرة على مفهوم الرفاهية بل أصبحت مسارا تنافسيا وفكريا وعقليا وفنيا بين الدول

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الهوية والثقافة بالحوار الوطني ومدير مكتبة الإسكندرية، إن جلسات المحور المجتمعي المنعقدة اليوم الخميس، تناولت قضايا الصناعات الثقافية: (السينما- المسرح- الموسيقى والغناء- النشر- الترجمة- الفنون الأخرى)، وذلك ضمن جلسة للجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، أن الصناعات الثقافية لم تعد قاصرة على مفهوم الرفاهية؛ بل أصبحت مسارا تنافسيا فكريا وعقليا وفنيا بين الدول على صعيد الإنتاج والابتكار والإبداع.

وأوضح أن الصناعة الثقافية أضحت مكونا فاعلا ضمن مكونات الاقتصاد وجزء لا يتجزأ من الاقتصاد باعتبارها صناعات إبداعية وشكل من أشكال الفنون يباع ويشترى ويحقق عوائد مادية، فضلا عن تأثيرها المجتمعي باعتبارها القوى الناعمة.

وشدد مدير مكتبة الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بتلك الصناعات لتصبح على رأس الأولويات والسياسات انطلاقا من دورها الفاعلة كجزء من الاقتصاد الوطني، معقبا: «لما بنعمل دراما وسينما وكتب وترجمة؛ تباع جميعها في السوق، حتى الابتكار أصبح يباع».

ونوه إلى إجماع التوصيات على ضرورة إعادة مجد المسرح مجددا وذلك من خلال ترميم وفتح المسارح القديمة والتي لا تزال مغلقة إلى اليوم، لا سيما في ظل تراجع الانطباع العام بين الجمهور اتجاه الاهتمام بالمسرح، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسرح الجامعي والمدرسي ورعاية المواهب ودعم المسرح ماديا، إلى جانب توصيات بشأن ضرورة تخفيف الضرائب على السينما والمسرح خاصة على مستوى التصوير.

وأكد أن الدول تلعب دورا هاما بمنظومة الثقافة باعتبارها الراعية والداعمة التي تنظم شئون المجتمع بما في ذلك اصدار القوانين التي من شأنها تسهيل التصوير السينمائي وتطبيق قوانين حق الأداء العلني، فضلا عن دورها بمسألة تشجيع الصناعات الثقافية ودعمها من خلال المساهمة المادية من جانب وزارة الثقافة والمؤسسات الإعلامية في الإنتاج السينمائي.