شركات تايوانية تعتزم استثمار 843 مليون دولار في تايلاند

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أعلن مجلس الاستثمار في تايلاند، تلقي طلبات استثمار بقيمة 30 مليار بات تايلاندي (843 مليون دولار) من شركات تايوانية لصناعة الإلكترونيات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ناريت تيردستيراسكودي أمين عام مجلس الاستثمار القول إنه تم تقسيم الطلبات بين المشروعات المختلفة خلال أغسطس الماضي.

ومن بين المشروعات المقترحة 7 مشروعات لإنتاج الدوائر الإلكترونية المطبوعة من شركات منها جولد سيركيوت إلكترونيكس وآي.تي.إي.كيو كوربورشن وتايوان يونيون تكنولوجي.

كما تضم القائمة مشروعات لإنتاج وحدات استشعار لمعدات إنترنت الأشياء ومكونات كمبيوتر والأجهزة التي يتم ارتداؤها.

وبحسب بيان مجلس الاستثمار التايلندي تستحوذ تايوان على 65% من السوق العلمية لإنتاج أشباه الموصلات و35% من سوق لوحات الدوائر المطبوعة.