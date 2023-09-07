باحثون يعثرون على أربعة سيوف رومانية عمرها 1900 عام في البحر الميت

اكتشف باحثون إسرائيليون مخبأ حُفظت فيه أربعة سيوف رومانية بشكل جيد، في كهف يطل على البحر الميت.

وعُثر على ثلاثة من السيوف داخل أغماد خشبية، في شِق يصعب الوصول إليه، على يد فريق كان يصور نقوشا قديمة على نوازل الكهف.

ويبلغ عمر الأسلحة 1900 عام، فيما يبلغ طول شفراتها الحديدية 60-65 سم (24-26 بوصة).

ويعتقد علماء الآثار أن متمردي يهودا أخفوا السيوف بعد أن استولوا عليها من غنيمة من الجيش الروماني.

وقال إيلي إسكوسيدو، مدير هيئة الآثار الإسرائيلية في بيان: "هذا اكتشاف درامي مثير، ويمس لحظة معينة من الزمن".

وأوضح إسكوسيدو أن المناخ الصحراوي الجاف حول البحر الميت، ساهم في الحفاظ على القطع الأثرية، التي لم تكن لتصمد كل هذه المدة لو وُضعت في أي مكان آخر في إسرائيل.

"إنها كبسولة زمنية فريدة من نوعها، تحتوي على أجزاء من اللفائف، وعملات معدنية من الثورة اليهودية، وصنادل جلدية، والآن عُثر على سيوف في أغمادها، بنصل حاد كما لو كانت مخبأة لتوها اليوم".

قبل خمسين عاما، عُثر على أحد نوازل الكهوف (الأعمدة الهابطة) عليه نقش حبري غير مكتمل مكتوب بالخط العبري القديم في كهف صغير مرتفع على منحدر فوق البحر الميت، شمال واحة "عين جدي" شرقي إسرائيل.

وذهب عالم الآثار الدكتور أساف جائير من جامعة أريئيل، والجيولوجي بواز لانغفورد من الجامعة العبرية في القدس، والمصور شاي هاليفي من سلطة الآثار الإسرائيلية مؤخرًا إلى الكهف، بهدف استخدام التصوير متعدد الأطياف لفك بعض النقوش غير المرئية للعين المجردة.

وخلال وجوده في الجزء العلوي من الكهف، اكتشف الدكتور جائير، رمحا رومانيا محفوظا جيدا في شق ضيق، كما عثر أيضا على خشب مُزخرف في مكان قريب تبين أنه أجزاء من أغماد السيوف.

وبعد أن أبلغ الباحثون عن هذا الاكتشاف، عادوا مع فريق آخر لإجراء مسح لجميع الشقوق في الكهف، حيث عثروا على السيوف.

جرى التعرف على السيوف الثلاثة التي كانت لا تزال في أغمادها الخشبية على أنها "سباثا" رومانية، وهي سيوف طويلة، بينما تم التعرف على السلاح الرابع الأقصر على أنه سيف ذو مقبض حلقي بدائرة مفرغة.

وجميع مقابض الأسلحة من الخشب أو المعدن جيد الصنعة، كما عُثر على شرائط جلدية وقطع خشبية ومعدنية تخصها.

وصفها عالم الآثار أوريا أميشاي قائلا: "لقد بدت وكأنها كومة من الكتب. لكنها سيوف!"

وأضاف: "بالتأكيد، نحن نعرف القصة من التاريخ. ولكن رؤية مثل هذا الاكتشاف وكأنك تعيش هذا التاريخ".

ويقول علماء الآثار إن إخفاء السيوف والرمح في الكهف، يشير إلى أن الأسلحة قد أخذها متمردو يهودا من الجنود الرومان كغنيمة أو من ساحة المعركة.

وقد جرى إخفاؤها عمدا لإعادة استخدامها، ربما خلال الثورة اليهودية الكبرى الثانية ضد الإمبراطورية الرومانية في يهودا - ثورة بار كوخبا (132 م - 135 م).

وقال الدكتور إيتان كلاين، مدير مشروع مسح صحراء يهودا: "لقد بدأنا للتو البحث في الكهف ومخبأ الأسلحة المكتشف فيه، بهدف محاولة معرفة من يملك السيوف وأين ومتى ومن صنعها".