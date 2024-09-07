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وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يتفقان على أهمية خفض التصعيد

عبدالله بن زايد آل نهيان
عبدالله بن زايد آل نهيان
وكالات
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 4:30 م | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 4:30 م

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عضو البرلمان، وزير الدولة للشئون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية ديفيد لامي، الذي أجرى أول زيارة رسمية له إلى دولة الإمارات بتاريخ 5 سبتمبر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم السبت، ناقش الوزيران العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل البناء على الروابط التاريخية العميقة في إطار تطوير الشراكة المستقبلية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزيران ناقشا التعاون في مجال الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، والتنسيق الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي والعمل الإنساني.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية واتفقا على أهمية خفض التصعيد، وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد، ونظيره البريطاني عن حرصهما على استمرار التواصل الوثيق.


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