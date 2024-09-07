• أحمد عارف: «إمكان مصر» تُخطط لزيادة رأس مال الشركة والتوسع فى السوق المصرية ودول الخليج العربى بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتصدير العقار

تعاقدت شركة «إمكان مصر»، مع شركة «Forward للمقاولات» لبناء 3 مناطق سكنية جديدة بمشروع «البروج»، أحد أكبر المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات بهليوبوليس الجديدة، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 1.6 مليار جنيه.

وقال أحمد عارف، رئيس الجهاز التنفيذى لشركة «إمكان مصر»، إن القيمة الاستثمارية لمشروع البروج تبلغ 100 مليار جنيه مع الانتهاء من تطوير كامل المشروع بحلول عام ٢٠٣٠.

أضاف أن الشركة انتهت من بيع 4500 وحدة باجمالى مبيعات 20 مليار جنيه وتسليم 2000 وحدة سكنية. ويقع مشروع «البروج فى هليوبوليس الجديدة شرق القاهرة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تم الانتهاء من تطوير 40% من مساحة الأرض.

وأضاف «عارف»، أن التعاقد الجديد مع شركة «Forwardللمقاولات» يستهدف بناء 3 مناطق سكنية على مساحة 192,073 متر مربع وبمساحة بنائية 86,892 متر مربع، لتضم 348 وحدة سكنية بتصميمات مختلفة لتضم التوين هاوس، والتاون هاوس، والفيلات المستقلة، خلال مدد زمنية تتراوح من 22 إلى 24 شهرا.

أعلن «عارف» عن تعاقد «إمكان مصر» مع شركة «Global Energy» لتنفيذ المرحلة الثالثة من البنية التحتية بمشروع «البروج»، وتشمل تنفيذ 3 كيلومترات من الطرق، وحوالى 44 كيلومترًا من كابلات الجهد المتوسط، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 445 مليون جنيه خلال مدة زمنية تصل إلى 16 شهرا.

وأشار «عارف»، إلى أن الشركة الأم باعتبارها المطور الإقليمى للعلامة التجارية «إمكان»، تستهدف زيادة رأس مال شركة «إمكان مصر» وفتح أسواق جديدة فى دول الخليج العربى وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لتصدير العقار، خاصة بعد نجاحها فى ضخ استثمارات أجنبية كبرى بالبلاد بنحو ٤٠٠ مليون دولار منذ بدء تنفيذ مشروع«البروچ»، أول مشروعات «إمكان مصر» فى عام 2016.

يُذكر أن مشروع «البروج»، يعد أحد أكبر المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات بهليوبوليس الجديدة، ويقع على بعد 15 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، و20 دقيقة من التجمع الخامس ومصر الجديدة، ويتميز المشروع بوجود بنية تحتية متطورة تتوافق مع أحدث نظم التكنولوجيا لإدارة موارد الطاقة والمياه بطرق رشيدة، وسط مساحات خضراء مفتوحة تمثل 80 ٪ من مساحة المشروع.

تعد شركة إمكان، والتابعة لشركة أبو ظبى كابيتال جروب «ADCG»، مطورا إقليميا يدير مشروع «البروج»، بالشراكة مع شركة العين الإماراتية، بنسبة 50 ٪ لكل منهما، حيث أسست «ADCG» والعين الإماراتية شركة كابيتال جروب بروبرتيز «CGP»، لتكون الشركة المالكة للمشروع داخل مصر، فيما تتولى «إمكان» مهام الإدارة والتسويق