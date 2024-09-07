أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، صعوبة الموازنة بين العمل في المجال الفني والحياة الشخصية، مشيرة إلى أن صعوبتها تكمن في عدم وجود مواعيد عمل على عكس الوظائف التقليدية.

وقالت خلال لقاء عبر قناة "cbc"، وعرضت مساء الجمعة، إنها كانت تستعين بوالدتها وشقيقتها؛ لرعاية أبنائها خلال فترات غيابها.

وأضافت: «ربنا أيضا رزقني بمربيتين كويسين جدًا مع الأولاد، كان ممكن يكون عندي تصوير مشهد في الفجر تضطر تنزل من بيتك من الفجر وممكن ترجع البيت بعد 16 ساعة».

وتابعت: «الشغل هو السند لا قدر الله لما يحصل حاجة بيسندك»، مشيرة إلى أن النساء بطبعهن يفضلن البيت والأسرة والشعور بالأمان والسند.

وحول مشاركتها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى زواجها التاسعة، عبرت عن امتنانها قائلة: «الحمد لله، حياتي الأسرية مستقرة، نعمة من عند ربنا، لازم الواحد يقول الإيجابيات في حياته».

ولفتت إلى أنها تركز على قضاء وقتها مع أبنائها خلال فترات عدم عملها، مشيرة إلى أنها لا تفكر في خوض تجربة والدها في الإنتاج أو الكتابة على الإطلاق، لأنها لا تمتلك هذه الموهبة التي منحها الله لوالدها.