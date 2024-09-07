حزب الله يستهدف مواقعا عسكرية وجنودا شمالي إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، شن عمليات عسكرية ضد مواقع عسكرية شمالي إسرائيل منها مقر الاستخبارات الرئيسية في معسكر ‏ميشار، وانتشارا لجنود في محيط ‏مستوطنة «منوت» بالأسلحة الصاروخية.

وأفاد الحزب في سلسلة بيانات، باستهداف مقاتليه لمقر الاستخبارات الرئيسية في معسكر ميشار، بشمال إسرائيل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى استهداف موقع حدب يارون الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية، بالإضافة إلى موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

واستهدف مقاتلو الحزب، التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام شمالي إسرائيل بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها، وفق بيان آخر.

ولفت الحزب في بيان مشابه، إلى استهداف انتشار لجنود العدو في محيط ‏مستوطنة منوت بالأسلحة الصاروخية، وذلك ردًا على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة كونين، جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من السبت، أغار طيران حربي إسرائيلي على أحراج بلدة كونين في النبطية جنوبي لبنان بصواريخ جو ـ أرض، تزامنا مع تحليق لطيران مسير واستطلاعي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط للبلاد، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.



