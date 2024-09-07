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أعلن نادي الريان القطري، اليوم السبت، تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي رسميا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الريان القطري على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو كارتوني لفرصة يضعها بن شرقي في المرمى ثم يقوم بعدها باحتفاله الخاص.

وأكد نادي الريان القطري تعاقده مع أشرف بن شرقي لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أن يزامل أشرف بن شرقي نجمنا المصري المنتقل لصفوف الريان محمود حسن تريزيجيه.

وأنهى الريان القطري آمال الزمالك في التعاقد مع أشرف بن شرقي، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال للقلعة البيضاء الفترة الماضية.