 رسميا..الريان القطري يعلن تعاقده مع أشرف بن شرقي - بوابة الشروق
السبت 7 سبتمبر 2024 5:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رسميا..الريان القطري يعلن تعاقده مع أشرف بن شرقي

محمد ثابت
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 4:38 م | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 4:54 م

أعلن نادي الريان القطري، اليوم السبت، تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي رسميا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الريان القطري على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو كارتوني لفرصة يضعها بن شرقي في المرمى ثم يقوم بعدها باحتفاله الخاص.

وأكد نادي الريان القطري تعاقده مع أشرف بن شرقي لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أن يزامل أشرف بن شرقي نجمنا المصري المنتقل لصفوف الريان محمود حسن تريزيجيه.

وأنهى الريان القطري آمال الزمالك في التعاقد مع أشرف بن شرقي، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال للقلعة البيضاء الفترة الماضية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك