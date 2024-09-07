أدلى المرشح الرئاسي عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، بصوته في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وذلك بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي الابتدائية في العاصمة.

وبحسب موقع جريدة «النهار» الجزائية، قال تبون في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، إن «الجزائر تمر بمرحلة مفصلية»، مشيرًا إلى أن «مشوار المرشح الفائز مصيري بالنسبة للدولة والشعب».

وأضاف: «الحملة الانتخابية كانت نظيفة جدا، والمواطن الجزائري يكتسب يومًا بعد يوم حقوقًا جديدة، وسنعمل على تلبية الرغبات».

وافتتحت مراكز الاقتراع، اليوم السبت، أبوابها، أمام 24 مليون جزائري، للتصويت بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين.

ويتنافس في هذا الاستحقاق كل من: مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليونا و351 ألفًا و551 ناخبًا يحق لهم التصويت بالاستحقاق الرئاسي، بينهم 23 مليونًا و486 ألفًا و61 ناخبًا داخل الوطن، بنسبة 47% نساء و53% رجال.