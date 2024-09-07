السفير الأردني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: إنجاز غير مسبوق بكل المقاييس

بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم السبت، مع وزير العمل محمد جبران، التعاون والتنسيق في قطاع العمل والعمالة.

وبحسب وكالة «عمون»، أكد العضايلة، خلال اللقاء، حرص الأردن على تعزيز وتدعيم أوجه العلاقات الأخوية التي تربطه مع مصر، وإدامة التنسيق مع الحكومة المصرية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت إلى أن العمالة المصرية في الأردن محل تقدير واحترام كبيرين من الشعب الأردني، ولها إسهامات مقدرة في العديد القطاعات الإنتاجية.

وأثنى العضايلة، على جهود مصر في البناء والتعمير وإقامة المشروعات الكبرى، مشيدا بالعاصمة الإدارية الجديدة وما يمثله تشييدها من إنجاز غير مسبوق بكل المقاييس.

من جهته، أكد جبران، عمق العلاقات المصرية الأردنية في المجالات كافة، والحرص على التنسيق والتعاون مع الحكومة الأردنية، خصوصا فيما يتعلق بسوق العمل والعمالة.

وتم، خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق فيما يخص سرعة استكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، من منطلق الحرص على تنظيم سوق العمل والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن.

وحضر اللقاء السكرتير الأول في السفارة يوسف كلوب، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية في الوزارة رشا عبدالباسط.