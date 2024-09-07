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أبدى خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة اندهاشه من ضعف الحضور الجماهيري للمنتخب خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد الفوز على كاب فيردي بثلاثية في افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

صرح الدرندلي عبر قناة أون تايم سبورتس "أناشد الناس بالولاء للمنتخب، ولا أقصد على حساب الأندية، ولكن صعبان علي ضعف الحضور الجماهيري بهذا الشكل".

وتابع "الناس لم تعط اهتمام لمباراة المنتخب، ولا أعرف لماذا؟"، مضيفا "المنتخب مثل الأهلي والزمالك".

وواصل "لا أعذار، فالمباراة ليست بعيدة بل في ستاد القاهرة والتنظيم جيد، والمنتخب حاضر بكل نجومه مثل صلاح والنني وتريزيجيه ومرموش، لابد من مساندة المنتخب".

وتساءل الدرندلي "لماذا هذا الحضور الضعيف؟.. المنتخب لا يقل عن الأهلي والزمالك".

وأتم نائب رئيس اتحاد الكرة تصريحاته "أناشد الناس بإعطاء مساحة كبيرة للاهتمام بالمنتخب، مينفعش كده خالص، فالفترة المقبلة ستشهد مواجهات مهمة في مشوار تصفيات كأس العالم، ونحن قريبون من التأهل، متى سيساند الجمهور؟ أنا مستغرب بصراحة".