4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة "عمرو بن العاص" التي تؤوي نازحين بمنطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 25 آخرين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر العدوان عن استشهاد 40 ألفًا و939 شخصًا، وإصابة 94 ألفًا و616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.