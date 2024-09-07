محمد رزق: ERG تتفاوض مع الشركة الوطنية السعودية للاستحواذ على 150 ألف متر بالرياض

كشف المهندس محمد رزق رئيس مجلس إدارة شركة ERG، أن شركته أجرت مفاوضات متقدمة مع الشركة الوطنية السعودية للاستحواذ على 150 ألف متر بمنطقة شمال شرق الرياض، وذلك للبدء فى إنشاء واحد من أكبر المشروعات العقارية بالعاصمة السعودية.

وذكر «رزق»، أن شركة «ERG»، إحدى شركات مجموعة رزق جروب، تتبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع أفقيًا ورأسيًا، من خلال مضاعفة محفظة أراضيها وتنويع مشروعاتها وزيادة حجم استثماراتها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى أسواق عربية وعالمية ومن ثم جاء التفاوض مع الشركة الوطنية السعودية مؤكدا أن السعودية توفرا مناخا ملائما للاستثمار وتقدم حوافز جيدة للمستثمرين.

وأوضح مالك شركة «ERG»، أن مبادرته بتأسيس شركة فى المملكة العربية السعودية هدفها أن تتحول لنواة لتواجدها فى الأسواق الخارجية، موضحا أن القرار جاء بعد إجراء دراسة على السوق السعودية فى ظل التيسيرات الاستثمارية والتمويلية التى تقدمها المملكة.