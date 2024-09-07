 تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش - بوابة الشروق
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تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش

د ب أ
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 7:05 م | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 7:05 م

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن زلزالا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (بالتوقيت المحلي) في قهرمان مرعش، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضافت في بيان على حسابها بمنصة إكس، أن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت "آفاد" في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.


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