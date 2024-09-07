جيش الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس في محطة وقود قرب رام الله

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه تلقى بلاغًا بمحاولة تنفيذ عملية دهس في محطة وقود قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «سائقًا فلسطينيًا قاد سيارته بسرعة نحو مركبة شرطة واصطدم بها دون وقوع إصابات».

وأشار إلى اعتقال الفلسطيني من قبل قوات الجيش، لافتًا إلى تحويله للتحقيق لدى قوات الأمن.

والأربعاء الماضي، أفاد راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاشتباه بمحاولة دهس قوة عسكرية إسرائيلية قرب قرية قصرة جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية.

وذكر راديو الجيش أن المشتبه انسحب من المكان ولاذ بالفرار.