يقدم صالون "كلام ف السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق" ندوة بعنوان "حسين كمال..هذا المخرج الشامل.. سينما مسرح.. تليفزيون.. إذاعة"، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل بسينما الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.

ويحضر اللقاء عددًا من الفنانين الذين سيتحدثون عن تاريخ المخرج حسين كمال وعلاقتهم به ومنهم الفنان محمود قابيل والمخرج السينمائي عادل عوض، والمخرج عمر زهران، ويدير اللقاء مؤسس الصالون المخرج السينمائي أشرف فايق.

حسين كمال ولد عام 1934، ودرس في معهد باريس للسينما وتخرّج منه في عام 1965، وتميز منذ عودته إلى مصر بعشرات الأفلام، منها: (المستحيل، البوسطجي، إمبراطورية ميم، أبي فوق الشجرة، ثرثرة فوق النيل). توفي في عام 2003 عن عمر يناهز 69 عامًا.