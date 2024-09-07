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توجه الجزائريون، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين ينحدرون من تيارات سياسية مختلفة.

وتجري الانتخابات تحت الإشراف الكامل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية) التي أنشئت عام 2019، وحلت محل السلطات العمومية (الإدارة) في خطوة إصلاحية رمت إلى ضمان نزاهة العمليات الانتخابية.

واختارت السلطة عبارة "ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي الانتخابي" كشعار رسمي لهذا السباق، وأرادت من خلاله حث الناخبين على المشاركة القوية والإدلاء بأصواتهم، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي 21 مارس الماضي، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تبكير تنظيم الانتخابات الرئاسية عن موعدها في ديسمبر المقبل، وبرر ذلك "بأسباب تقنية محضة".

وفتحت صناديق الاقتراع ابتداء من الثامنة صباحا على أن تغلق الثامنة مساء.

ودعي 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا إلى الإدلاء بأصواتهم، والاختيار بين 3 مرشحين ينتمون لمدارس سياسية مختلفة.

ودخل الرئيس المنتهية ولايته تبون (78 عاما) السباق بصفته "مرشحا مستقلا" ودائما ما يردد أنه مرشح جميع الجزائريين، وخاصة الشباب والطبقة المتوسطة والضعيفة.

وينتمي تبون لمدرسة التيار الوطني، وهو خريج المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وتدرج في المسئولية السامية بوزارة الداخلية، وعمل واليا بعدة محافظات، ليشغل حقائب وزارية، أهمها وزارة السكن، قبل أن يعين عام 2017 وزيرا أول.

وفاز تبون بالانتخابات الرئاسية لعام 2019 بنسبة 58% من الأصوات، ويحظى بدعم عشرات الأحزاب، أهمها أحزاب الأغلبية بالبرلمان، إلى جانب كبرى التنظيمات الوطنية.

أما المرشح عبد العالي حساني شريف (58 عاما) فهو رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في البلاد (معارض).

ويحظى بدعم بعض أبناء مدرسة التيار الإسلامي، على غرار حزب "النهضة" ويركز في برنامجه على إجراء إصلاحات دستورية عميقة بمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، وإقرار إصلاحات دستورية وجعل الجزائر "دولة محورية" السنوات القادمة.

أما يوسف أوشيش (42 عاما) فهو السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي يعتبر أقدم حزب سياسي معارض في البلاد، تأسس عام 1963، ويجسد مدرسة اليسار المعارض للسلطة طيلة 6 عقود.

وفي ظل غياب مؤسسات مختصة بإجراء استطلاعات للرأي في الجزائر، يتوقع معظم المراقبين فوز تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

والاثنين الماضي، بدأ الجزائريون بالخارج، ويفوق عددهم 865 ألف مسجل، التصويت بالانتخابات الرئاسية المبكرة.

كما بدأت الأربعاء الماضي عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للبدو الرحل، والمقدر عدد المسجلين منهم في القوائم الانتخابية بـ116 ألفا و64 ناخبا مسجلا في 134 مكتب تصويت.