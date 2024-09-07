شهداء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال شمال ووسط غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد فلسطينيون، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بينهم أطفال، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع.

فيما وصل 33 مصابا إلى المستشفيات، إثر قصف الاحتلال المدفعي على مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتطلق طائرة الاحتلال المروحية "اباتشي" النار بشكل مكثف في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. فيما تجدد القصف المدفعي على شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط الملعب البلدي في منطقة أرض المفتي شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما استهدفت غارة شقة سكنية بحي النصر، في شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وفقاً لما أفاد به مسعفون.

وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الإسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني. تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.