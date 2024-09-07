«العليا لشئون العشائر» في غزة تدعو لرفع الغطاء العائلي والتنظيمي عن لصوص المساعدات الإنسانية



استنكرت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة عمليات سرقة المساعدات الإنسانية، والتي كان آخرها السطو على 4 شاحنات مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى النازحين، والتي استولت عليها مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق الخارجين عن القانون والقيم الوطنية والإنسانية.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية، إن سرقة المساعدات الإنسانية تعتبر من أخطر أنواع الجرائم، حيث إن حوالي مليوني مواطن فلسطيني بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات، وهي كذلك جريمة بحق الوطن والمواطن الفلسطيني، ويجب محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بهذه المساعدات.

ودعا المصري إلى رفع الغطاء العائلي عن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تخدم بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمذبحة المستمرة التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.

وطالب المصري، الفصائل الفلسطينية، برفع الغطاء التنظيمي على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الظواهر والضرب بيد من حديد وردع اللصوص وقطاع الطرق ليكونوا عبرة لغيرهم من الطابور الخامس، حيث يتكامل هؤلاء اللصوص والمجرمين مع آلة الحرب الصهيونية في تجويع وتركيع أبناء شعبنا الصامد في أرضه.