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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب تركيا

وكالات
نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 10:55 ص

أفادت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، بأن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، إن زلزالا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (+3 بتوقيت جرينتش) في قهرمان مرعش.

وأضافت في بيان على حسابها بمنصة «إكس»، أن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت «آفاد» في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

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