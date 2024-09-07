الأمم المتحدة تدعو لتحقيق موسع في قتل الاحتلال ناشطة أمريكية بالضفة

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دعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الناشطة التركية الأمريكية إيسينور إيجي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أهمية التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وردًا على سؤال عما إذا تمت محاسبة مسئولين عن حوادث قتل مشابهة سابقا كان ضحيتها موظفون أمميون، قال دوجاريك إنه لم يتم فعل شيء حتى الآن بشأن مقتل موظفين أمميين.

وأضاف أن التحقيقات تبدأ عادة بعد توقف الاشتباكات، موضحًا أن إسرائيل لم تحقق في العديد من حوادث قتل المدنيين.

وقُتلت ناشطة تركية - أمريكية بالرصاص خلال احتجاج ضد الاستيطان بالقرب من نابلس بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقتلت الناشطة بعد إصابتها في الرأس خلال احتجاج في بلدة بيتا قرب نابلس.