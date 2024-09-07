رانيا فريد شوقي عن مسرحية مش روميو وجوليت: سعيدة بالغناء مع علي الحجار بالمسرح القومي

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن حماسها للمشاركة في مسرحية «مش روميو وجوليت» على خشبة المسرح القومي.

وقالت خلال لقاء تلفزيوني عبر شاشة "CBC"مساء الجمعة: «أنا ضعيفة تجاه المسرح القومي، لأن ثاني مسرحية في حياتي كانت على خشبة المسرح القومي مع الدكتور يحيى الفخراني».

وأضافت أن طبيعة العمل الاستعراضية الغنائية جذبت اهتمامها للمسرحية، خاصة وأنها من إخراج عصام السيد، ويشارك في بطولتها الفنان علي الحجار، وميدو عادل، ودنيا النشار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وأبدت سعادتها بالتعاون مع الفنان علي الحجار، قائلة: «الفرق عن أي مسرحية أن أنا هنا بغني مع أسطورة وأستاذ كبير جدًا الفنان علي الحجار، وميدو عادل شاطر في الغناء، فالموضوع كبير بالنسبة لي، خاصة أن الرواية كاملة استعراضية وكل الحوار مغنى، وهو ما شدني لها».

وكشفت عن حرصها على التحضر بشكل جيد لدورها، من خلال أخذ دروس لتدريب صوتها، مضيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها لهذه التدريبات، فقد سبق لها القيام بذلك أثناء تصوير فيلم «شربات».

وأكدت أن مسرحية «مش روميو وجوليت» تحمل اسما مستوحى من الرواية الشهيرة للشاعر الإنجليزي ويليام شكسبير؛ لكنها لا ترتبط بها من حيث القصة، موضحة أن العمل يقدم قصة اجتماعية أكبر من مجرد كونها قصة حب بين رجل و امرأة، من خلال أوبرا شعبية بأشعار عامية.